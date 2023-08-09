《恐慌症與疑病之病》歌詞｜周國賢, 傅珮嘉新歌歌詞+MV首播曝光
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恐慌症與疑病之病歌詞｜周國賢, 傅珮嘉《恐慌症與疑病之病》於2023-08-04推出新歌MV，東方新地整合了周國賢, 傅珮嘉新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
周國賢, 傅珮嘉《恐慌症與疑病之病》 | 目錄
周國賢, 傅珮嘉《恐慌症與疑病之病》｜新歌試聽
周國賢, 傅珮嘉《恐慌症與疑病之病》｜製作
作曲：傅珮嘉, Abby Wong
作詞：黃偉文
編曲：周國賢
監製：周國賢, 傅珮嘉, Goro Wong, Abby Wong
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周國賢, 傅珮嘉《恐慌症與疑病之病》｜歌詞
好擔心 一見你 就會頭暈身㷫
孤單 離羣時 又 焦慮症
好擔心 一上網 沒法神閒氣定
一切不去管 更驚會因 不關心喪命
笑 生活 奇幻過劇情 我 懷疑腦袋 被恐慌 闖進來
讓我 從前愛的 全都不敢愛
荼毒的書 再不看
荼毒的歌 若再聽 必遭加害
就算神來到 救贖我 神明也踢開 我 懷疑血管 被嗎啡 打進來
讓我從前怕的 痛苦都不再
懷念當天 有反應
懷念當天 倔強的 拳頭還在
但看現況 懷疑我已 沒有悲喜 像蔬菜 M:適當的 悲觀有用
切忌太多 笑容
何況局勢 惡化就惡化
不可輕信 別人誠信 M:適當的 擔心有用
記住每種惶恐
你怕睡著 就讓皮囊 盡量痛 我 懷疑腦袋 被恐慌 闖進來
讓我 從前愛的 全都不敢愛
荼毒的書 再不看
荼毒的歌 若再聽 必遭加害
就算神來到 救贖我 神明也踢開 我 懷疑血管 被嗎啡 打進來
讓我從前怕的 痛苦都不再
懷念當天 有反應
懷念當天 倔強的 拳頭還在
但看現況 懷疑我已 沒有悲喜 像蔬菜 將驚恐厚待 驚出個未來 M:這悲觀 加憤慨 是對塵寰的愛
這非弱點 你不用改
圖片來源：專輯封面