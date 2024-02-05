《地下街 – Live》歌詞｜周國賢 (Endy Chow)新歌歌詞+MV首播曝光
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地下街 – Live歌詞｜周國賢 (Endy Chow)《地下街 – Live》於2024-01-30推出新歌MV，東方新地整合了周國賢 (Endy Chow)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
周國賢 (Endy Chow)《地下街 – Live》 | 目錄
周國賢 (Endy Chow)《地下街 – Live》｜歌詞
新宿街頭十餘萬人 怎麼竟然撞回熟人
問我共你何解於街角擁吻
私奔心情突然下沉 小小戀情若然被擒
就會結束攔途被責問
當世界明路行盡了 毋須見光也許更美妙
拖了天國下來地底不再受騷擾
整個商店街沉沒了
無非要給你跟我製造 環迴迷路
沒完沒了
沒有找到出口出去也好 終點一世也未到
迷宮之中你必須跟我好
途人們相繼地回家 如果正在播新聞報導
題目會是發現一對男女 地底街裡失蹤
一生都不出去也好 一街商店繼續掃
長居於此何用再找地圖
疲勞時早報做被鋪 如果肚餓了草餅當飯
相愛到忘了歸途 地底街跟你終老
手拖篋還未磨蝕前 總可一齊滯留十年
坐厭麵店行一圈花店書店
東北西南蔓延沒完 都開僻成地牢樂園
若要探險巡迴山手線
當世界明路行盡了 毋須見光也許更美妙
拖了天國下來地底 不再受騷擾
整個商店街沉沒了
無非要給你跟我製造 環迴迷路
沒完沒了
沒有找到出口出去也好 終點一世也未到
迷宮之中你必須跟我好
途人們相繼地回家 如果正在播新聞報導
題目繼續會是這對男女 數個月來搜索不到
東京街角的傳聞在散佈 都衷心祝我好
別人在談論時 會說換了他做未必做到
誰能為一點愛慕 一種態度
不顧一切的來上訴
沒有找到出口出去也好 終點一世也未到
迷宮之中你必須跟我好
途人們相繼地回家 如果正在播新聞報導
題目會是証實這對男女 活得一切安好
一生都不出去也好 一街商店繼續掃
長居於此何用再找地圖
疲勞時早報做被鋪 如果肚餓了草餅當飯
相愛到忘了歸途 地底街跟你終老