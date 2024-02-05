《赤城千葉 – Live》歌詞｜周國賢 (Endy Chow)新歌歌詞+MV首播曝光
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赤城千葉 – Live歌詞｜周國賢 (Endy Chow)《赤城千葉 – Live》於2024-01-30推出新歌MV，東方新地整合了周國賢 (Endy Chow)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
周國賢 (Endy Chow)《赤城千葉 – Live》 | 目錄
周國賢 (Endy Chow)《赤城千葉 – Live》｜歌詞
大雪飛紛 雙腳踏雪前行
狂風使我抖震 但我興奮
沿這雪場 的跌道去 找往日情人
懷念往事片段 有幸有不幸
上野秋分 微風帶著你重臨
而你另有所愛 我頓失體溫
血像紅葉 全城在滲 每滴眼淚 來相襯
赤城遍地 似預告中 秋祭的犧牲
也許不應該 只為昨天 放棄現在
未可記載 情人如歷史都刪改
人大了不懂愛 誰會懂不愛
開過的花 如城內舊照
當天戀過 今天已不再
夏至春分 如果散葉有靈魂
仍記著那一吻 記錄於海濱
每段泥路 成為藥引 葬下片段藏黑暗
百年過後 再盛放於 秋季的箱根
也許不應該 只為昨天 放棄現在
未可記載 情人如歷史都刪改
人大了不懂愛 誰會懂不愛
開過的花 如城內舊照
當天相見 明日亦放開
放棄最愛 方懂得去愛
團聚為離開 冷冷暖暖 溫差不會變
誰愛
秋雨春風 人隨葉落 哪管應不應該
也許不應該 只為昨天 放棄現在
萬千愛侶 全城被葉海覆蓋
人若眼睛慷慨 能七色兼愛
一酌清酒 如情熱未冷
當天戀過 今一笑掩蓋