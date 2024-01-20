《聖誕星》歌詞｜周杰倫 (Jay Chou)新歌歌詞+MV首播曝光
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聖誕星歌詞｜周杰倫 (Jay Chou)《聖誕星》於2023-12-22推出新歌MV，東方新地整合了周杰倫 (Jay Chou)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
周杰倫 (Jay Chou)《聖誕星》 | 目錄
周杰倫 (Jay Chou)《聖誕星》｜歌詞
當作是我對你離開 描繪的旋律
柴火寫了序 暖和童話的過去
遠方的煙囪冒著煙
該不會是我的卡片（我的卡片）
那是我讓聖誕老人
捎去的想念（捎去的想念）
壁爐的窗邊
聖誕襪的許願等待實現
夢境沈睡森林木屋
鐘聲敲醒雪地晨露
熟悉的微笑
那是你送我不想拆開的禮物
我放下聖誕的曲目
放不下沒你的旅途
當燭火點燃了孤獨
我還在回想擁抱的溫度
我的愛就像聖誕樹頂的星星
裝飾完到最後才能夠獻上真心
等不及的你沒有佇留的腳印
依偎懷裡的熱情已結冰
我的愛就像聖誕樹頂的星星
冰天雪地的夜裡只為了你證明
你就像頭也不回任性的流星
怎麼體會極光的美麗
遠方的煙囪冒著煙
該不會是我的卡片（我的卡片）
那是我讓聖誕老人
捎去的想念（捎去的想念）
壁爐的窗邊
聖誕襪的許願等待實現
夢境沈睡森林木屋
鐘聲敲醒雪地晨露
熟悉的微笑
那是你送我不想拆開的禮物
我放下聖誕的曲目
放不下沒你的旅途
當燭火點燃了孤獨
我還在回想擁抱的溫度
我的愛就像聖誕樹頂的星星
裝飾完到最後才能夠獻上真心
等不及的你沒有佇留的腳印
依偎懷裡的熱情已結冰
我的愛就像聖誕樹頂的星星
冰天雪地的夜裡只為了你證明
你就像頭也不回任性的流星
怎麼體會極光的美麗