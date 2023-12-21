《也許這就是愛》歌詞｜威浪新歌歌詞+MV首播曝光
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也許這就是愛歌詞｜威浪《也許這就是愛》於2023-11-29推出新歌MV，東方新地整合了威浪新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
威浪《也許這就是愛》 | 目錄
威浪《也許這就是愛》｜歌詞
年過一年
吹過蠟燭之後抽一根香煙
你的臉
陪我又再多過一年
在校園你我那些年
到現在下班碰面
唯一的不變愛你不變
路太漫長
永遠記得碰面的擁擠車廂
到今天
終於出現在你的眼前
你不發現你的身邊
有一位緊張表現 過去現在
暗暗顫抖 量子糾纏
也許這是愛 或許從不存在
為何年年月月 天天讓我猜
看見你身邊 伴侶都太過精彩
都知不應該
應該走的時候 離開獨自悲哀
也許這就是愛
路 太漫長
永遠記得碰面的擁擠車廂
到今天
終於出現在你的眼前
你不發現你的身邊
有一位緊張表現 過去現在
暗暗顫抖 兩千天
也許這是愛 或許從不存在
為何年年月月 天天讓我猜
看見你身邊 伴侶都太過精彩
都知不應該
應該走的時候 離開獨自悲哀
也許這就是愛
今年的生日願望是
放下你 許願後 釋放我自己
也許這是愛 或許從不存在
回到當天最初 都沒有將來
看見你身邊 伴侶都太過精彩
都知不應該
刪除你的祝福決定就要走開
也許這就是愛