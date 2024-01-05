《一首歌》歌詞｜婁峻碩新歌歌詞+MV首播曝光
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一首歌歌詞｜婁峻碩《一首歌》於2023-12-29推出新歌MV，東方新地整合了婁峻碩新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
婁峻碩《一首歌》 | 目錄
婁峻碩《一首歌》｜歌詞
能不能給我一首歌的時間
讓你徹底愛上我
不管心多遙遠
溫暖你每個冬天
永遠不只能夢見
Yeah babe
Give me a chance
Huh
(Shou me)
Yeah babe 拜託別攔我 huh
一首歌時間就會讓你半夜想我 huh
像小龍女與楊過 huh
是武俠不是言情小說 huh
每個眼神喘息不可能在我眼皮下逃過
不真心不會跟你攪和
請你把握
跟著直覺
還有時間陪你環遊世界
像個rock star
但是從不fucked up
只狂歡在有你的日夜
我是尼莫
你深似海對我放浪
我要住在裡頭
And you need more
高潮迭起能填補你的寂寞
You know
能不能給我一首歌的時間
讓你徹底愛上我
不管心多遙遠
溫暖你每個冬天
永遠不只能夢見
Yeah babe
Give me a chance
能不能給我一首歌的時間
讓你徹底愛上我
不管心多遙遠
溫暖你每個冬天
永遠不只能夢見
Yeah babe
Give me a chance
都說共同進退
每個都讓你心碎
但我能理解
沒人能駕馭你的美
Cause I ain’t no nothing like those guys
我們的結果沒有最壞只有最愛
You gonna stuck in my mind
專情才是我的title
為你寫這一首歌點燃了愛火
一眼瞬間決定生命的脈絡
Oh yeah
如果一首歌
不能夠證明我是你的soul mate
一首接一首也okay
I can do this all day
(能不能給我一首歌的時間)
(讓你徹底愛上我)
(不管心多遙遠)
(Woo)
(Give me a chance)