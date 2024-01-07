《RISE》歌詞｜婁峻碩新歌歌詞+MV首播曝光
婁峻碩《RISE》 | 目錄
婁峻碩《RISE》｜歌詞
Watch me rise in your face
you can do noin
Up in the sky
最高配置 一路攻到頂
I'm like
呼吸一般輕鬆自在
呼吸就展開新的時代
Watch me rise in your face
you can do noin
Up in the sky
最高配置 一路攻到頂
I'm like
呼吸一般輕鬆自在
呼吸就展開新的時代
稍微把口氣給放鬆
就以為我是在冬眠
不需要屍橫遍野
把各地城池給攻遍
Always winning the game
帶上了Wolf gang
告訴我什麼是極限
巨蛋像我家的後院
野心不曾懈惰
職業病一生傑作
劣根性 總拼了命
Flexing
引領潮流
傻了才把我當紅心
多少人搶著要同隊
與神同行
Money rain 下的多豐沛
Sheeee
每步都步步為營
不曾千鈞一髮
霸佔著新聞媒體
緊握流量密碼
繞著我轉
頭頂著主角光環
背負著原罪的帥
劇情片演成了偶像劇碼
突破了界定穿梭刀光劍影
地位早奠定
黃金甲掩蓋了傷痕片體
Life is a game
掀起了一波又一波漣漪 keep winning
光明的前景
活得像賣座的勵志電影
Watch me rise in your face
you can do noin
Up in the sky
最高配置 一路攻到頂
I'm like
呼吸一般輕鬆自在
呼吸就展開新的時代
Watch me rise in your face
you can do noin
Up in the sky
最高配置 一路攻到頂
I'm like
呼吸一般輕鬆自在
呼吸就展開新的時代
Huh
Yeah
根本不同維度怎麼被擊落
Adios amigos
升空的速度讓發燒榜起火
I'm still rising huh
經歷過載浮又載沉
ain't going back
K.O 那些菜
巔峰期拳王 Mike Tyson huh
I don't roll the dice
命運掌握在我我手裡
商人腦袋
什麼都賣 當然
代言都愛我 huh (I'm lovin' it)
數鈔票數到五十肩
開低走高的股市線
華爾街之狼般change the game
新航線
I'm rising