《樣子 – 電視劇《要久久愛》主題曲》歌詞｜孫燕姿 (Yanzi Sun)新歌歌詞+MV首播曝光
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樣子 – 電視劇《要久久愛》主題曲歌詞｜孫燕姿 (Yanzi Sun)《樣子 – 電視劇《要久久愛》主題曲》於2024-01-17推出新歌MV，東方新地整合了孫燕姿 (Yanzi Sun)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
孫燕姿 (Yanzi Sun)《樣子 – 電視劇《要久久愛》主題曲》 | 目錄
孫燕姿 (Yanzi Sun)《樣子 – 電視劇《要久久愛》主題曲》｜歌詞
難以細數的
遺失的名字
如沙漏的方式
晝夜地流逝
在失真的故事
收集你的樣子
時光風沙間
留下的寶石
我給你的思念
是你留給我
唯一的地址
因為我還記得你青春的樣子
像是可以打敗時間永恆的真實
在萬頃星河中 在浩瀚人海裡
你總有一個位置
或許你也記得我青春的樣子
我們路過暖陽花開花落的春日
匆匆趕路中 蒼蒼地老去中
偷藏的歲月靜止
在春天歸巢的
是不是從前
離開的燕子
在寂寂雲海裡
失散的人啊
已經無從可知
可是我還記得你青春的樣子
像是可以打敗時間永恆的真實
在萬頃星河中 在浩瀚人海裡
你總有一個位置
或許你也記得我青春的樣子
我們路過暖陽花開花落的春日
匆匆趕路中 蒼蒼地老去中
偷藏一點奢侈的歲月靜止
總是有一些地方
總是有一段旅程
提醒著別忘了你最初的夢
是大雨染色的彩虹
是冬夜不熄的火種
回憶還開著燈
保溫你的心聲
留一點天真
時光並不遙遠
我們總會重逢
要久久愛呦