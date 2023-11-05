《拼命優雅》歌詞｜小塵埃 (Lil’Ashes)新歌歌詞+MV首播曝光
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拼命優雅歌詞｜小塵埃 (Lil’Ashes)《拼命優雅》於2023-11-03推出新歌MV，東方新地整合了小塵埃 (Lil’Ashes)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
小塵埃 (Lil’Ashes)《拼命優雅》 | 目錄
小塵埃 (Lil’Ashes)《拼命優雅》｜歌詞
越沒有好辦法
越練到好習慣
選擇 （心裡面留片白）
在亂世梳頭髮
懸崖上做倒立
選擇 （拼命優雅）
我很喜歡美好
噪音之中最好不說話 （好嗎） 愛 （好嗎）
也許犧牲太多
但我喜歡慷慨 記得嗎
綻放去到枯爛
暴雨去到天藍
找深呼吸可以嗎
望見世界很大
望見我太渺小 懂嗎
就算你要崩下
可以驚怕 但拼命優雅
就算釘床 伴我輕輕躺下
用月照的柔軟
用日曬的硬朗
選擇 （心裡面留片白）
若愉快請頌讚
如沈重便放下
選擇 （拼命優雅）
我很喜歡美好
某些哀傷最好肯接納 （好嗎） 愛 （好嗎）
也許始終缺失
願你感激一切 記得嗎
熱也戴上光環
悶會送上花茶
找深呼吸可以嗎
望見世界很大
望見我太渺小 懂嗎
就算你要崩下
可以驚怕 但拼命優雅
就算釘床 伴我輕輕躺下
就算艱難 伴你天天笑話