《逆境波 (《薯茄明星運動會》主題曲)》歌詞｜小薯茄 (Pomato)新歌歌詞+MV首播曝光
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逆境波 (《薯茄明星運動會》主題曲)歌詞｜小薯茄 (Pomato)《逆境波 (《薯茄明星運動會》主題曲)》於2023-12-07推出新歌MV，東方新地整合了小薯茄 (Pomato)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
小薯茄 (Pomato)《逆境波 (《薯茄明星運動會》主題曲)》 | 目錄
小薯茄 (Pomato)《逆境波 (《薯茄明星運動會》主題曲)》｜歌詞
失敗仔 唔想俾人睇
一世似沉底 人輸得難睇
獻世似隻蟻 成世注定廢
憤世又慚愧 成世要自閉
咪憤世 我係冇處去發揮
咪獻世 冇人會放棄一世
有意志 我就會再次上位
有鬥志 就能掌管一切
我按掣 我大腦控制指揮
冇有怕 冇人會叫你收掣
我冇卸 笑住去當佢嚇鬼
我定位
逃避定接受 我信死頂先得救
相信就嚟 靠意志 就唔好俾佢抖
至多搵幫手 我嘅班底好優秀
全部有鬥志就夠 拍下膊頭 還擊一秒都夠
失敗仔 慘過奶鞋底
演懦夫 冇前途一生趴低
算喇喂 唔會發圍
本圮又縮沙 成世烏龜
咪再怕 我唔信我會墊底
冇有怕 冇人會閉翳一世
有意志 有自信到變靚仔
有鬥志 係甜筒輝真諦
要趁勢 有時世界有兩睇
有氣勢 世人至覺我矜貴
照去砌 我係某某個契仔
有護體
逃避定接受 我信死頂先得救
相信就嚟 靠意志 就唔好俾佢抖
至多搵幫手 我嘅班底好優秀
全部有鬥志就夠 拍下膊頭 還擊一秒都夠
唔信宿命 算啦你
任你噏三噏四 好收嗲啦你
嘻呵哈嘻 嘻呵哈嘻
請一起奮鬥 請一起奮鬥
請一起奮鬥 反岌你都有
逃避定接受 我信死頂先得救
相信就嚟 靠意志 就唔好俾佢抖
至多搵幫手 我嘅班底好優秀
全部有鬥志就夠 拍下膊頭 人多先夠抽
逃避定接受 我信死頂先得救
相信就嚟 靠意志 就唔好俾佢抖
至多搵幫手 我嘅班底好優秀
全部有鬥志就夠 拍下膊頭 還擊一世得救
嘻呵哈嘻
駛驚你挑機