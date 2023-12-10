《逆境波 (《薯茄明星運動會》主題曲)》歌詞｜小薯茄 (Pomato)新歌歌詞+MV首播曝光

逆境波 (《薯茄明星運動會》主題曲)歌詞｜小薯茄 (Pomato)《逆境波 (《薯茄明星運動會》主題曲)》於2023-12-07推出新歌MV，東方新地整合了小薯茄 (Pomato)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。