《她的名字》歌詞｜小阿七新歌歌詞+MV首播曝光
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她的名字歌詞｜小阿七《她的名字》於2023-10-30推出新歌MV，東方新地整合了小阿七新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
小阿七《她的名字》 | 目錄
小阿七《她的名字》｜歌詞
是一縷炊煙裡記錄下的落日
是一個寄不到已消失的地址
是一列名為回憶的班車
最想抵達的城市
是形容她年輕時 的一個名詞
是一張老照片裡閃過的樣子
是一輛鳳凰單車眼裡的紅日
是一朵名為歲月的花
也曾是一顆種子
陪春夏秋冬經過 她眼角的痣
青春是 在我出生後
就被你放下的名詞
形容我 不曾見過你
曾經最閃亮的日子
聽著 我第一聲啼哭
你多了媽媽這個名字
後來 多艱難多堅持
你說都值
青春是 在我出生後
就被你放下的往事
換一段 很短暫的路
和陪我長大的日子
多年後 看著我們的照片
突然後覺後知
青春 告別你之後
從我身上開始
是一段日記裡被遺忘的文字
說過曾和我一樣懵懂的心事
是很久後的某個夜晚
陪我聊起了當時
說酸甜苦辣大概 也不過如此
青春是 在我出生後
就被你放下的名詞
形容我 不曾見過你
曾經最閃亮的日子
聽著 我第一聲啼哭
你多了媽媽這個名字
後來 多艱難多堅持
你說都值
青春是 在我出生後
就被你放下的往事
換一段 很短暫的路
和陪我長大的日子
多年後 看著我們的照片
突然後覺後知
青春 告別你之後
從我身上開始