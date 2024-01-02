《Dear Myself (Special Thanks Edition)》歌詞｜尹光新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
Dear Myself (Special Thanks Edition)歌詞｜尹光《Dear Myself (Special Thanks Edition)》於2023-12-30推出新歌MV，東方新地整合了尹光新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
尹光《Dear Myself (Special Thanks Edition)》 | 目錄
尹光《Dear Myself (Special Thanks Edition)》｜歌詞
有什麼得意成就
若是想聽我樂於跟你回眸
霎眼是微秋
請觀眾快入座即將進行這個演奏
追憶與共震 誰人沒有遺憾
並未進軍Hollywood但過足口癮
十四座那坐客就快歸隱
唱着最後餘韻
數波波點算每顆星球
多麼感激有幸置身這裏望滿天星宿
這段旅程人來人往
細數著頭毛溜走
聽過幾多落淚大笑歡呼拍手
黐膠花的歲數永不停留
所得所失怎說起
轉轉心情人又照舊
廟街篤下波搵下老友
有乜睇化唔化 玩個夠
我唱著無無聊聊從未太閃耀
我在唱日日夜夜願搏你一笑
到了我聲線亦折舊了
我把這個使命過繼AI了
數波波點算每顆星球
多麼感激有幸置身這裏望滿天星宿
這段旅程人來人往
季節是歲月神偷
聽過幾多落淚大笑歡呼拍手
數一生的智慧與荒謬
所得所失怎說起
轉轉心情人又照舊
朝朝睇鏡中這個老友
鏡中的我和我 是摯友