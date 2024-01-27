《聽你訴說 (影視劇《我們的翻譯官》片頭曲)》歌詞｜希林娜依·高 & MIKA 米卡新歌歌詞+MV首播曝光
希林娜依·高 & MIKA 米卡《聽你訴說 (影視劇《我們的翻譯官》片頭曲)》 | 目錄
希林娜依·高 & MIKA 米卡《聽你訴說 (影視劇《我們的翻譯官》片頭曲)》｜歌詞
思念穿過海域 聲音穿過我和你 生命的注定
誰把心動模式開啟 閉上眼睛聽見世界呼吸
曾經流浪光怪和陸離 轉身依然是你
聽 我輕輕訴說 Lovely baby 只對你說
Près de moi Lyt til mig 填滿你的耳朵
如果勇敢 能不能點燃片刻花火 讓幸福降落
聽 你輕輕地說 คุณน่ารักมาก 只對我說
Hold me tight make me smile 填滿我的漂泊
日出 月落 如果心動是唯一承諾
我的眼眸不會 再閃躲
橙色微風拂過黎明 快樂的詩句眨著眼睛
思念穿過海域 聲音穿過我和你 生命的注定
誰把心動模式開啟 閉上眼睛聽見世界呼吸
曾經流浪光怪和陸離 轉身依然是你
聽 我輕輕訴說 Lovely baby 只對你說
Près de moi Lyt til mig 填滿你的耳朵
如果勇敢 能不能點燃片刻花火 讓幸福降落
聽 你輕輕地說 คุณน่ารักมาก 只對我說
Hold me tight make me smile 填滿我的漂泊
日出 月落 如果心動是唯一承諾
我的眼眸不會 再閃躲
始終對你偏愛 成為你的擋箭牌
你卻不知不覺佔據我未來
你說愛情很遠但很期待
要成為彼此拼圖對彼此坦白
無論走多遠回頭期待能寫下續集
The girl lives in my head rent-free
思念很靠近擁抱很具體
聽我說就是現在 Can you be my baby girl
聽你輕輕地訴說
說了好多 聽了好久
耳朵跟星光一起做夢
憧憬 是和你聊不完的邂逅 掉進了旋渦
聽 你輕輕地說 คุณน่ารักมาก 只對我說
Hold me tight make me smile 填滿我的漂泊
日出 月落 如果心動是唯一承諾
我的眼眸不會 再閃躲