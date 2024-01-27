《聽你訴說 (影視劇《我們的翻譯官》片頭曲)》歌詞｜希林娜依·高 & MIKA 米卡新歌歌詞+MV首播曝光

聽你訴說 (影視劇《我們的翻譯官》片頭曲)歌詞｜希林娜依·高 & MIKA 米卡《聽你訴說 (影視劇《我們的翻譯官》片頭曲)》於2024-01-06推出新歌MV，東方新地整合了希林娜依·高 & MIKA 米卡新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。