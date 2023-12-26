《我期待的不是雪（Điều Anh Mong Đợi Không Phải Là Tuyết）》歌詞｜张妙格新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
我期待的不是雪（Điều Anh Mong Đợi Không Phải Là Tuyết）歌詞｜张妙格《我期待的不是雪（Điều Anh Mong Đợi Không Phải Là Tuyết）》於2023-11-21推出新歌MV，東方新地整合了张妙格新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
张妙格《我期待的不是雪（Điều Anh Mong Đợi Không Phải Là Tuyết）》 | 目錄
张妙格《我期待的不是雪（Điều Anh Mong Đợi Không Phải Là Tuyết）》｜歌詞
而是有你的冬天
我期待的不是月
而是和你的遇見
我期待煙花漫天
我可以永遠靠在你左肩
我期待的不是一句抱歉
號碼 變作未知斷了線
有人 經過後注定失聯
玻璃窗 寫著心願
美夢擠滿房間
Oh 冬夜的風吹來
就消失不見
離別 像天亮不知不覺
無言 比謊話更像再見
一個人 墜入冬天
孤獨與我周旋
Oh 漫天的雪
不及再看你一眼
我期待的不是雪
而是有你的冬天
我期待的不是月
而是和你的遇見
我期待煙花漫天
我可以 永遠靠在你左肩
我期待的不是一句抱歉
我期待的不是雪
而是有你的冬天
我期待的不是風
而是歸根的落葉
我期待染白了頭
我和你 相擁走很遠很遠
不顧一切的愛永不會變
你像 白月陪伴我失眠
我是 你不存在的想念
一個人 墜入冬天
孤獨與我周旋
Oh 漫天的雪
不及再看你一眼
我期待的不是雪
而是有你的冬天
我期待的不是月
而是和你的遇見
我期待煙花漫天
我可以 永遠靠在你左肩
我期待的不是一句抱歉
我期待的不是雪
而是有你的冬天
我期待的不是風
而是歸根的落葉
我期待染白了頭
我和你 相擁走很遠很遠
不顧一切的愛永不會變