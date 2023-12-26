《我期待的不是雪（Điều Anh Mong Đợi Không Phải Là Tuyết）》歌詞｜张妙格新歌歌詞+MV首播曝光

我期待的不是雪（Điều Anh Mong Đợi Không Phải Là Tuyết）歌詞｜张妙格《我期待的不是雪（Điều Anh Mong Đợi Không Phải Là Tuyết）》於2023-11-21推出新歌MV，東方新地整合了张妙格新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。