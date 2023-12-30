《壞 Bad》歌詞｜張哲瀚新歌歌詞+MV首播曝光
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壞 Bad歌詞｜張哲瀚《壞 Bad》於2023-12-18推出新歌MV，東方新地整合了張哲瀚新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
張哲瀚《壞 Bad》 | 目錄
張哲瀚《壞 Bad》｜歌詞
作曲 Composer：星期三
一杯牛奶倒上一半
一塊麵包掰成兩瓣
昨夜的醉意還未沖淡
今日的思緒 仍舊不斷
把茶杯斟滿
翻開書本第67頁第3段
雲朵飄在空中恬淡
明日的風 依舊帶著期盼
是內心的回聲來不及診斷
一幕幕虛假的衍幻
是急促的心跳難以平緩
撲通撲通 墜入彼岸
時間 偷走了什麽 偷走了什麽
過去嗎 從前啊
四季變換 尋覓答案
時針只是一直在 只是一直在
圍著我旋轉啊
每天每夜 每周每月
走到街道的另一端
紅燈與綠燈爲伴
身後空白搖曳彌散
是心渲染 上了色彩
那墻上的藤蔓記載
依稀勾勒著誰與誰 的相愛
是她和他之間
回憶沖刷得太快
時空注定 無法倒帶
是內心的執念 不斷的阻礙
一段段 落寞的狂歡
充斥著舞臺 是無聲的呐喊
挾著蒼白 滴答滴答 瓦解信賴
時間 偷走了什麽 偷走了什麽
過去嗎 從前啊
四季變換 尋覓答案
時針只是一直在 只是一直在
圍著我旋轉啊
每天每夜 每周每月
時間 偷走了什麽 偷走了什麽
明天嗎 未來啊
忘了期待 失了觀感
時針只是一直在 只是一直在
圍著我旋轉啊
每天每夜 每周每月