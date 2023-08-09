《日薄西山》歌詞｜張繼聰新歌歌詞+MV首播曝光
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日薄西山歌詞｜張繼聰《日薄西山》於2023-08-05推出新歌MV，東方新地整合了張繼聰新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
張繼聰《日薄西山》 | 目錄
張繼聰《日薄西山》｜新歌試聽
張繼聰《日薄西山》｜製作
作曲：張繼聰
作詞：小克
編曲：李智勝
監製：李智勝
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張繼聰《日薄西山》｜歌詞
闖過一關 再一關
才學懂怎麼 愛人
相敬一點 再一點
才逐漸適應 姻親
苦幹一天 再一天
瞬間子女 不再靠護蔭
抱擁到暮年 定更相襯 多得你和我之間 尚有空間
可愛得更璀璨
亦慶幸快活到 白髮斑斑
共處幾十年 唯獨你手若綿
給我一世輕挽
多得你和我分擔 互有支撐
到終點不覺冷
西山正吃掉 那夕陽
關好你我灰色 的兩眼 攀過一山 再一山
才累積畢生 見聞
蒼老一點 再一點
才吝嗇一寸 光陰
開拓一生 再一生
延續未來 婚約已列印
抱擁百萬年 用愛封印 多得你和我之間 尚有空間
可愛得更璀璨
亦慶幸快活到 白髮斑斑
在世千萬人 唯獨你手上紋
跟我一起編篡
多得你和我分擔 互有支撐
到終點不覺冷
仍然是我妻子 仍然是你先生 Woo 東山見晨早 西山證人老
愛漫天飛舞 靈魂伴侶的曲譜
（每道皺紋 宇宙接軌 送骨灰四散）
你我骨灰四散
（結伴進入 這愛的空間）
這空間 只可擁抱愛 夜星早串成臂彎
相擁間 睜開雙眼 （每道皺紋 宇宙接軌 送骨灰四散）
（結伴進入 這愛的空間）
圖片來源：專輯封面