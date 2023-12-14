《婚姻不敗》歌詞｜張繼聰 (Louis Cheung)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
婚姻不敗歌詞｜張繼聰 (Louis Cheung)《婚姻不敗》於2023-11-29推出新歌MV，東方新地整合了張繼聰 (Louis Cheung)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
張繼聰 (Louis Cheung)《婚姻不敗》 | 目錄
張繼聰 (Louis Cheung)《婚姻不敗》｜歌詞
如果 心中各樣 如果
簽紙一刻 想說有幾多
偏沒說幾多
如果 推翻各樣 如果
過往不懂 此際的你我
誰聚焦 失敗 只得 失敗 兩字
誰學懂 長大 偏不懂 愛 一字
望你 勇敢面對 抱擁年歲 結識誰
今天這章節閉幕 原沒有罪
望我 再不麻醉 每種情緒 觀世間興衰
你我各自平行 安恬入睡
沒錯 最終是對
分開的 一對
如果 婚姻有著 成果
反映鏡內 的你有幾多
的我有幾多
如果 分開也是 成果
你我恭請 得勝的你我
誰步出 失敗 得出 不敗 兩字
誰望穿 安排 開通 生命 那一串鑰匙
望你 勇敢面對 抱擁年歲 愛惜誰
他朝新章節揭幕 才是個序
望我 再不麻醉 每種情緒 參世間興衰
你我滿目浪濤 不再是淚
騰躍 湧山洪裡
逾 越 了 細水
就算 闖天命去 破宿命去 更 恐懼
你我再遇問題 仍舊尖銳
前進 愛不回去
新婚的 一對