獨居儀式感 MV｜張與辰新歌歌詞+MV首播曝光
張與辰 – 獨居的儀式感 4K於今日2月4日推出新歌MV，東方新地整合了張與辰新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
張與辰新歌《獨居儀式感》目錄
獨居的儀式感 MV｜製作
獨居的儀式感 MV｜歌詞
獨居的儀式感 MV｜MV連結
|曲：張與辰
|詞：作歪歪
|編：Nick Wong
|監：制陳考威
獨居儀式感 MV｜歌詞
歸家一早少了你 隨手開一盞燈
坐客廳圓櫈 剩我一直等
深宵聽歌揀套戲 甚麼都不要理
願我可入戲 來暫時忘掉你
指針 移動絕不念舊
時間 人物地點通通轉走
然而我卻不走 如流連某個韆鞦
等你多麼久
曾說過 給你一個新的家 還揀最精美的婚紗
亦會 在你收工的每晚 送束花
裝了精緻的窗紗 還加建穩固的窗花
儀式感足夠嗎
迴避聚餐活動
而我 情願屬於孤僻一種
循環聽你的歌 沉迷時間裡穿梭
逆時 可不可
曾說過 給你一個新的家 還揀最精美的婚紗
亦會 在你收工的每晚 送束花
裝了精緻的窗紗 還加建穩固的窗花
做得到 爭了你 在哪
睡上梳化 長望向天花 思考偏差
誰人送你歸家 為何迷上那位他
如何至會得知 你好嗎
或要幾千天至會有分曉
早已講過不打擾 但想過摔破這手錶
停止分分秒秒
文案：
明明全屋傢俬都按你喜好添置，
所有生活習慣都因你養成，
後來，竟成了我獨居的儀式感。
不嫌棄的話，歡迎你來這家中作客，
家裡依舊停留在那年的時光，
當自己家就可以了。
圖片來源：Youtube@TVB Music Group資料或影片來源：Youtube@TVB Music Group