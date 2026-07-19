迷戀有害 MV｜張與辰新歌歌詞+MV首播曝光
張與辰新歌《迷戀有害》目錄
迷戀有害 MV｜製作
迷戀有害 MV｜歌詞
迷戀有害 MV｜MV連結
迷戀有害 MV｜製作
|曲：張與辰
|詞：黃仲凱
|編：TAKEY (Future Sound)/ Jeremy G (Future Sound)
|監：紀佳松Jeremy G (Future Sound)
迷戀有害 MV｜歌詞
配唱監製: 徐洛鏘
小手信咀邊拆開 竟得到命運厚待
雙手再不需托腮 用我熱暖把你盛載
呼吸歇息中脫胎 慾望溶掉後繼續重來
迷戀很有害
這種困境可說活該 謎樣似的小說連載沒變改
沒理睬 盲盒一開 只要你在
愛 滿瀉在你的海 滿寫在記憶內
讓我死去活來 甜蜜裡致哀
愛 滿瀉在你的海 滿寫在你之內
未有想到後來 淪陷可一可再
想給你好好痛宰 就釀成浪漫意外
水晶甲將心刮開 沒有陣痛怎算大愛
或無奈 或無礙 手抱緊 手鬆開
窒息的愛Oh baby baby
這種困境可說活該 謎樣似的小說連載
沒變改 沒理睬 盲盒一開 只要你在
愛 滿瀉在你的海 滿寫在記憶內
讓我死去活來 甜蜜裡致哀
愛 滿瀉在你的海 滿寫在你之內
未有想到後來 淪陷可一可再
抱著抱著 吻著吻著 卸下了堅固
拼命愛著 拼命到著 我沒有天賦
怎去解說 怎去擺脱 脱下你依附
繼續戀戰 繼續亂纏 不安中歡呼
Right now 抓緊一刻的安撫
Right now 只得肌膚跟肌膚
Right now 高呼親愛的天父
Just kiss me baby right now
愛 滿瀉在你的海 滿寫在記憶內
讓我死去活來 甜蜜裡致哀
愛 滿瀉在你的海 滿寫在你之內
未有想到後來 淪陷可一可再
Just one more time
Just kiss me right now Right now
Vocals Recorded：Patrick
Wai@Blu’z Tape Studio HK
Vocal editing：Damon Chui
吉他: TAKEY (Future Sound)
和聲編寫: 張與辰
和聲: 張與辰
人聲工程師: 洪偉翊WeiYi (Future Sound)
混音師: 洪偉翊WeiYi (Future Sound)/ Jeremy G (Future Sound)
混音錄音室 : FUTURE SOUND STUDIO
母帶後期錄音師: 楊大緯
母帶後期錄音室: 楊大緯錄音工作室
OP: 米豆國際娛樂有限公司, Fossil Hustlers Limited
SP: Sony Music Publishing HK Limited, Warner Chappell Music, Hong Kong Limited
訂閱Channel: TVB Music Group