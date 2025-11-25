Novara MV｜張與辰新歌歌詞+MV首播曝光
Novara MV｜製作
|曲：張與辰
|詞：T-Rexx
|編：張與辰
|監：張家誠張與辰
Novara MV｜歌詞
Novara we rise
Novara we shine
Novara we dance tonight
Novara divine
Novara we rise
Novara we shine
Novara we dance tonight
Novara Novara
匿伏夜幕 一直 暗中設局
展露異象 盡植入你的耳目
翻動慾望 感官陷落 意識作動
星是在下 掀動亂世的結局
夷平人世間每面隔膜
還原人性的秘密渴望
No No No No Nova Novara
No No No No Nova Novara
萬代未腐朽 胚胎將結合 大宇宙
No No No No Novara
Novara we rise
Novara we shine
Novara we dance tonight
Novara divine
Novara we rise
Novara we shine
Novara we dance tonight
Novara Novara
征服夜幕 一望 眾生懾服
詭異魅力 傲視病態的世俗
侵入內在 撕開妒忌 掃清惡毒
施下號令 諸罪行也將救贖
夷平人世間每面隔膜
還原人性的秘密渴望
No No No No Nova Novara
No No No No Nova Novara
萬代未腐朽 胚胎將結合 大宇宙
No No No No Novara
Novara we rise
Novara we shine
Novara we dance tonight
Novara divine
Novara we rise
Novara we shine
Novara we dance tonight
Novara divine
八度距離 四面舞台 煽動愛情 禁忌瓦解
揭示與神 奏樂降臨 痛盡已焚 快被破解
No No No No Nova Novara[ 音樂製作團隊 / Music Production Crew ] 電子合成器及編程 Synths and Programming: 張與辰Vic Teo
No No No No Nova Novara
萬代未腐朽 新星將照亮 大宇宙
No No No No Novara
額外電子合成器Additional Synths: 張家誠
和聲 Chorus: 張與辰Vic Teo
