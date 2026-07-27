Romantoxic MV｜張與辰新歌歌詞+MV首播曝光
張與辰新歌《Romantoxic》目錄
Romantoxic MV｜製作
Romantoxic MV｜歌詞
Romantoxic MV｜MV連結
Romantoxic MV｜製作
|曲：張與辰
|詞：邱繹勝
|編：TAKEY (Future Sound)/ Jeremy G (Future Sound)
|監：紀佳松Jeremy G (Future Sound)
Romantoxic MV｜歌詞
配唱監製: 徐洛鏘
用稻草壓垮忍耐 用青睞把你寵壞
放心我人畜無害 只會掀起一些澎湃
接近我放低姿態 通往幸福的路稍微窄 再慢慢加快
關於那些後續對白 別再留白 別再發呆 別瞎猜 別見外 放膽的愛 放膽去愛
愛 鑽進我懷裡愛 鑽進我懷裡壞 鑽進懷裡崇拜 親愛的女孩
愛 鑽進我懷裡愛 鑽進我懷裡壞 鑽進懷裡討拍 對我熱切說愛
讓心跳點燃乾柴 任由愛延燒成災
不單單是場意外 更要妳再為我失態
再奇怪 再使壞 我都愛的女孩 慾望難耐 oh baby baby
關於那些後續對白 別再留白 別再發呆 別瞎猜 別見外 放膽的愛 放膽去愛
愛 鑽進我懷裡愛 鑽進我懷裡壞 鑽進懷裡崇拜 親愛的女孩
愛 鑽進我懷裡愛 鑽進我懷裡壞 鑽進懷裡討拍 對我熱切說愛
Rap
腎上腺素 在一步步 慫恿我反撲
一步一步 盡興光顧 我們的皮膚
不受拘束 熱情急促 稀釋這孤獨
嗜愛深處 盡情貪圖 加熱這情愫
Right now 加速這遊戲秒數
Right now 加速這激烈反覆
Right now 按捺不住的瀑布
Just kiss me baby right now
愛 鑽進我懷裡愛 鑽進我懷裡壞 鑽進懷裡崇拜 親愛的女孩
愛 鑽進我懷裡愛 鑽進我懷裡壞 鑽進懷裡討拍 對我熱切說愛
Just one more time Just kiss me right now right now
Vocals Recorded：Patrick
Wai@Blu’z Tape Studio HK
Vocal editing：張與辰
吉他: TAKEY (Future Sound)
和聲編寫: 張與辰
和聲: 張與辰
人聲工程師: 洪偉翊WeiYi (Future Sound)
混音師: 洪偉翊WeiYi (Future Sound)/ Jeremy G (Future Sound)
混音錄音室 : FUTURE SOUND STUDIO
母帶後期錄音師: 楊大緯
母帶後期錄音室: 楊大緯錄音工作室
OP: 米豆國際娛樂有限公司, Fossil Hustlers Limited
SP: Sony Music Publishing HK Limited, Warner Chappell Music, Hong Kong Limited
訂閱Channel: TVB Music Group