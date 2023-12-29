《虧欠 (劇集《左耳》原創主題曲)》歌詞｜徐佳瑩 (LaLa Hsu)新歌歌詞+MV首播曝光
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虧欠 (劇集《左耳》原創主題曲)歌詞｜徐佳瑩 (LaLa Hsu)《虧欠 (劇集《左耳》原創主題曲)》於2023-12-15推出新歌MV，東方新地整合了徐佳瑩 (LaLa Hsu)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
徐佳瑩 (LaLa Hsu)《虧欠 (劇集《左耳》原創主題曲)》 | 目錄
徐佳瑩 (LaLa Hsu)《虧欠 (劇集《左耳》原創主題曲)》｜歌詞
你慢慢地走進我的世界
時間漸漸模糊愛的界限
地轉天旋往往一念之間
放下懷疑才能放肆去想念
我們都一樣 孤單又迷惘
在愛裡不知所措的堅強
給就給了吧 算就算了吧
唱過的情歌 說過的情話
註定來路上分岔
當我看見
你偶爾還停在她的世界
悲傷像水一樣輕輕蔓延
卻淹沒我內心些許遺憾
或許這就是所謂輪迴虧欠
我們都一樣 膽小又善良
渴望著深愛 卻害怕散場
總有人笑啊 總有人痛啊
總有些美好 忽然變了卦
無從收拾的荒涼
愛情的假像
是傷口開的花
還要努力拼命的綻放
哦 愛情的真相 是你給的謊
是你傷過我 是你負過我
我卻不想你歸還的虧欠
當我聽見
你慢慢地走進我的世界
時間漸漸模糊愛的界限
地轉天旋往往一念之間
放下懷疑去想念