《我期待的不是雪（饶舌版）》歌詞｜思遠AL新歌歌詞+MV首播曝光
思遠AL《我期待的不是雪（饶舌版）》 | 目錄
思遠AL《我期待的不是雪（饶舌版）》｜歌詞
而是有你的冬天
我期待的不是月
而是和你的遇見
我期待煙花漫天
我可以永遠靠在你左肩
我期待的不是一句抱歉
我期待的不是你 而是有你的冬天
那些過去的回憶 還翻著舊相片
突然好想你 想要和你見面
但記得最後和你的約定永不相見
總說我愛妳 卻沒留痕跡
我鼓起了勇氣 我不再逃避
不敢再見你 過去回不去
雖然想念你 但今年冬天沒有你
Oh I forget all the things I promise u
I’d always do everything I just wanna do
Hey girl I know u know what I’m gonna say
So please stay with me and never ever runaway
Baby girl please come back to my side
you know u make me wanna suiside
我期待的不是雪
而是有你的冬天
我期待的不是月
而是和你的遇見
我期待煙花漫天
我可以 永遠靠在你左肩
我期待的不是一句抱歉
我期待的不是雪
而是有你的冬天
我期待的不是風
而是歸根的落葉
我期待染白了頭
我和你 相擁走很遠很遠
不顧一切的愛永不會變
能不能讓我回到過去讓我們重來
很多的事情發生之後才會去明白
那天才發現自己對你特別的依賴
但轉過身才發現你早已經不在
或許當時的我再給你多一點的溫柔
或許當時的我再給你多一點的尊重
或許當時的我沒有如此的放縱
或許現在的我們正散步在街頭
我期待的不是雪
而是有你的冬天
我期待的不是月
而是和你的遇見
我期待煙花漫天
我可以 永遠靠在你左肩
我期待的不是一句抱歉
我期待的不是雪
而是有你的冬天
我期待的不是風
而是歸根的落葉
我期待染白了頭
我和你 相擁走很遠很遠
不顧一切的愛永不會變