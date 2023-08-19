女子本色 MV｜戴祖儀 Joey Thye新歌歌詞+MV首播曝光
戴祖儀 Joey Thye新歌《女子本色》目錄
女子本色 MV｜製作
女子本色 MV｜歌詞
女子本色 MV｜MV連結
女子本色 MV｜製作
|曲：陳菀琳
|詞：作陳菀琳
|編：陳菀琳
|監：吳國華
女子本色 MV｜歌詞
日文作詞：悠姫。
幸せの価値も様々な
世の中で比べ蔑むの
可笑しいでしょ？
悔い無く生きてるよ
鎧も何も纏わない
赤裸々の私
信じている
美しく しぶとく
出生至今 任何事都想挺身
擁抱初心 蕩然無悔地做人
可惜勇敢 未能換取一百分
邪惡妖魔 有神蹟庇蔭
平凡肉身 難道可以平亂世
都市女生 各種針對
千對眼睛 全力監察
形象被重傷 價值被抹黑
T-Shirt 走光 猙獰的 雙眼蹂躪我
骯髒黑影 想逐漸靠近
看穿這企圖 決不想強忍
陰謀廢物 反指我缺德
不必虛張 很浮誇 不叫人害怕
懶理廢人 閒言忘記
姿態要乾脆 真相在心裡 早豁出去
期待に沿える様に生きていくと
教われていた
理想から離れた道筋でずっと不安だった
周りに疎遠にされて
傷付けられても
モデルアンサーの様な生き方はゴメンかな
幸せの価値も様々な
世の中で比べ蔑むの
可笑しいでしょ？
悔い無く生きてるよ
鎧も何も纏わない
赤裸々の私
信じている
美しく しぶとく
清楚得很 猙獰的 雙眼蹂躪我
骯髒黑影 想逐漸靠近
看穿這企圖 決不想強忍
陰謀廢物 反指我缺德
不必虛張 很浮誇 不叫人害怕
懶理廢人 閒言忘記
姿態要乾脆 真相在心裡 早豁出去
張開雙手 追逐這一秒無後悔
拋開枷鎖 想澄清態度
我身體自由 意識早覺醒
生存意義 不需你插嘴
攻擊聲音 很浮誇 不叫人害怕
四處有雷 仍行下去
束縛已解去 相信自己對 堅守心裏
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