《不值得不適合》歌詞｜承桓新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
不值得不適合歌詞｜承桓《不值得不適合》於2023-11-21推出新歌MV，東方新地整合了承桓新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
承桓《不值得不適合》 | 目錄
承桓《不值得不適合》｜歌詞
我會在你的夢裡嗎還是說
你睡得更加安穩了離開我
對你來說 是悲傷是解脫
陷在和你的回憶我逃不脫
你總出現在我夢裡如果說
能留住你
面子又算什麼
我躺在時間的碎片裡 任由回憶刺傷我
心失望成荒漠 全部錯都指向我
有隔閡不去解決 你來解決我
可是我們 明明曾經也真的相愛過
為什麼我走後 你沒有哭泣
反而日復一日變美麗
你認為愛我不值得不值得
你認為我們還是不適合不適合
你數一數 這是你第幾次丟下我
你真有夠灑脫
你認為愛我不值得不值得
你認為我們還是不適合不適合
或許我真的不是你的最佳選擇
陷在和你的回憶我逃不脫
你總出現在我夢裡如果說
能留住你
面子又算什麼
我躺在時間的碎片裡 任由回憶刺傷我
心失望成荒漠 全部錯都指向我
有隔閡不去解決 你來解決我
可是我們 明明曾經也真的相愛過
為什麼我走後 你沒有哭泣
反而日復一日變美麗
你認為愛我不值得不值得
你認為我們還是不適合不適合
你數一數 這是你第幾次丟下我
你真有夠灑脫
你認為愛我不值得不值得
你認為我們還是不適合不適合
或許我真的不是你的最佳選擇