《抱歉了親愛的》歌詞｜承桓新歌歌詞+MV首播曝光
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抱歉了親愛的歌詞｜承桓《抱歉了親愛的》於2023-12-20推出新歌MV，東方新地整合了承桓新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
承桓《抱歉了親愛的》 | 目錄
承桓《抱歉了親愛的》｜歌詞
感情的風波
也許 來自於孩子氣的瘋
要的不多 卻很難說
才會拼了命作
怎樣的結果
可以 對得起你也安慰我
一個向左 一個向右
輸了 贏了請別回頭
想和你說聲 抱歉了親愛的
我實在說不出 那句百年好合
就讓心裡頭因為我撕裂的傷口
找個人拯救
他一定比我溫柔
往後的餘生 再見了親愛的
你愛的沒有錯 那個人不是我
願沒有我的生活你能找回快樂
以後的以後 我一定會好好的
感謝你來過
怎樣的結果
可以 對得起你也安慰我
一個向左 一個向右
輸了 贏了請別回頭
想和你說聲 抱歉了親愛的
我實在說不出 那句百年好合
就讓心裡頭因為我撕裂的傷口
找個人拯救
他一定比我溫柔
往後的餘生 再見了親愛的
你愛的沒有錯 那個人不是我
願沒有我的生活你能找回快樂
以後的以後 我一定會好好的
想和你說聲 抱歉了親愛的
是我不夠勇敢 才會和你走散
就讓心裡頭因為我撕裂的傷口
找個人拯救
他一定比我溫柔
往後的餘生 再見了親愛的
你愛的沒有錯 那個人不是我
願沒有我的生活你能找回快樂
以後的以後 我一定會好好的
感謝你來過