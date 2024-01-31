《想等到你 – 電影《小子》片尾曲》歌詞｜文慧如 Boon Hui Lu, 陳昊森 Edward Chen, 77Ke 柯棨棋新歌歌詞+MV首播曝光
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想等到你 – 電影《小子》片尾曲歌詞｜文慧如 Boon Hui Lu, 陳昊森 Edward Chen, 77Ke 柯棨棋《想等到你 – 電影《小子》片尾曲》於2024-01-16推出新歌MV，東方新地整合了文慧如 Boon Hui Lu, 陳昊森 Edward Chen, 77Ke 柯棨棋新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
文慧如 Boon Hui Lu, 陳昊森 Edward Chen, 77Ke 柯棨棋《想等到你 – 電影《小子》片尾曲》 | 目錄
文慧如 Boon Hui Lu, 陳昊森 Edward Chen, 77Ke 柯棨棋《想等到你 – 電影《小子》片尾曲》｜歌詞
總希望我們能夠像從前
就像昨天在上演
後來卻不如你所願
可惜了抱歉 錯過施力點
愛你是我這輩子的心願
卻無法被你理解
再努力 還是遙不可及
還要多遠 才能成全
想等你看見我 等你找到我
藏在最角落最頑強的溫柔
如果奢求什麼
是我在期待你懂
有種沈默 是種守候
最後你看見我 再也不閃躲
原來是一直找尋著那出口
如果任性什麼
是我們都想弄懂
到底最後 誰愛得更多
愛你是我這輩子的心願
卻無法被你理解
再努力 還是遙不可及
還要多遠 才能成全
想等你看見我 等你找到我
藏在最角落最頑強的溫柔
如果奢求什麼
是我在期待你懂
有種沈默 是種守候
最後你看見我 再也不閃躲
原來是一直找尋著那出口
如果任性什麼
是我們都想弄懂
到底最後 誰愛得更多
想等你看見我 等你找到我
最後你看見我 再也不閃躲
這次不會讓懦弱再次錯過
如果感激什麼
是原來沒有人懂
誰愛更多 卻給你所有
誰都不用再為誰 等候