《想等到你 – 電影《小子》片尾曲》歌詞｜文慧如 Boon Hui Lu, 陳昊森 Edward Chen, 77Ke 柯棨棋新歌歌詞+MV首播曝光

想等到你 – 電影《小子》片尾曲歌詞｜文慧如 Boon Hui Lu, 陳昊森 Edward Chen, 77Ke 柯棨棋《想等到你 – 電影《小子》片尾曲》於2024-01-16推出新歌MV，東方新地整合了文慧如 Boon Hui Lu, 陳昊森 Edward Chen, 77Ke 柯棨棋新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。