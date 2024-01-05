《喜歡你》歌詞｜斑恩/思遠AL新歌歌詞+MV首播曝光
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喜歡你歌詞｜斑恩/思遠AL《喜歡你》於2023-12-27推出新歌MV，東方新地整合了斑恩/思遠AL新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
斑恩/思遠AL《喜歡你》 | 目錄
斑恩/思遠AL《喜歡你》｜歌詞
期待你每個短訊
想關心你
照顧你每種情緒
默默感受你呼吸 才是浪漫的真諦
我喜歡你我是真的
我是真的不能按捺我自己
反覆對你動心
把心情全部寫成旋律
始終無法抵抗你
敲打我心門 有暗示的迴聲
你是我女神
幻想很天真 故事再發生
我對你認真 喜歡透頂你的眼神
你 就是你 我現在想佔有你
就是你不要懷疑
我想要的就是你
當你忘記回我訊息
其實我有些委屈
反覆刷新著手機
我在夢裡不停不停想你
喜歡你等著你每次回信
想關心你 照顧你每種情緒
默默感受你呼吸
才是浪漫的真諦
我喜歡你 我是真的
喜歡你等著你每次回信
想關心你 照顧你每種情緒
默默感受你呼吸才是浪漫的真諦
我喜歡你 我是真的
我是真的不能按捺這心情
天天想你 動心全哼成旋律
你的笑容就像暗示的謎語
我的浪漫 會全部來自於你
你是否也幻想過我們會見面
伸手觸碰你的臉
夢過的場景會重現
我思慮有點多
隔著屏幕該怎麼說
語音反覆重播
你說你愛的人是我
喜歡你期待你每個短訊
想關心你 照顧你每種情緒
默默感受你呼吸才是浪漫的真諦
我喜歡你 我是真的
喜歡你期待你每個短訊
想關心你 照顧你每種情緒
默默感受你呼吸才是浪漫的真諦
我喜歡你 我是真的