《文案》歌詞｜施語庭新歌歌詞+MV首播曝光
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文案歌詞｜施語庭《文案》於2023-12-19推出新歌MV，東方新地整合了施語庭新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
施語庭《文案》 | 目錄
施語庭《文案》｜歌詞
深夜 又想起你
思念像海一望無際
而我在漂泊 沒有目的
看著重複的風景
今天 又大失眠
數的羊滿出來了天邊
而我像放羊的孩子
苦苦哀求了好幾遍
我的愛 竟會失算 換來無盡的等待
個人檔案 拼了命換 我不習慣
文案刪了又刪
後果不敢承擔
打了一些 與圖無關
內容只想給你 卻又怕你看
深怕 默契還在
文案看了又看
看起來你還喜歡
那為什麼要分開
對你的愛藏在草稿不敢點開
我的愛 竟會失算 換來無盡的等待
個人檔案 拼了命換 我不習慣
文案刪了又刪
後果不敢承擔
打了一些 與圖無關
內容只想給你 卻又怕你看
深怕 默契還在
文案看了又看
看起來你還喜歡
那為什麼要分開
對你的愛藏在草稿不敢點開
文案刪了又刪
後果不敢承擔
打了一些 與圖無關
內容只想給你 卻又怕你看
深怕 默契還在
文案看了又看
看起來你還喜歡
那為什麼要分開
對你的愛藏在草稿不敢點開
人生互相取關
我們沒了未來
想說的話 全卡在了 雲端