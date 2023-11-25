《愛到1440》歌詞｜時代少年團新歌歌詞+MV首播曝光
時代少年團《愛到1440》 | 目錄
時代少年團《愛到1440》｜歌詞
宋亞軒：
第一眼再沒有比這美的童话
第二眼心漏半拍是什么說法
很快沒有掙扎
丁程鑫：
TNT let's go
劉耀文：
像思緒快失去制動力
像蘋果能抵抗重力
或許你迷路在我夢裡
I don’t know 是真的懵逼
丁程鑫：
愛到1440分鐘
我想不通你的思緒怎麼懂
我想我只是在強裝鎮定
But早已早已被你擊敗
馬嘉祺：
第一眼再沒有比這美的童話
第二眼心漏半拍是什麼說法
我快沒有掙扎
賀峻霖：
我不斷下墜入你的美
張真源：
像一場大雨將我的世界沖刷
像兩個星球碰撞在瞬間融化
我說都不會話
丁程鑫：
乾淨的香味如癡如醉
嚴浩翔：
那天我做一個最葛的髮型
燭光晚餐和我配合你降臨
直到我的所有對策不太靈
直到你說定場最後的電影
賀峻霖：
愛到1440分鐘
我想不通你的思緒怎麼懂
我想我只是在強裝鎮定
But早已早已被你擊
馬嘉祺：
愛到1440分鐘
我想不通你的思緒怎麼懂
張真源：
閉上眼你闖入我夢境
再下一秒我不想醒來
宋亞軒：
第一眼再沒有比這美的童話
第二眼心漏半拍是什麼說法
很快沒有掙扎
劉耀文：
我不斷下墜入你的美
馬嘉祺：
像一場大雨將我的世界沖刷
像兩個星球碰撞在瞬間融化
我說都不會話
丁程鑫：
乾淨的香味如癡如醉
劉耀文：
其實也無所謂你是否裝不明瞭
再多說一句都是我不講禮貌
嚴浩翔：
你聽到我心碎那並不是音效
你找不到我的解藥
宋亞軒：
好朋友的好言相勸我都當喧囂
戒不掉即使綁住我手腳
張真源：
我不要 我不要 一直逃跑
該怎麼辦才好
馬嘉祺/丁程鑫/劉耀文/嚴浩翔/
第一眼再沒有比這美的童話
第二眼心漏半拍是什麼說法
宋亞軒/張真源/賀峻霖/
很快沒有掙扎
我不斷下墜入你的美
合：
像一場大雨將我的世界沖刷
像兩個星球碰撞在瞬間融化
丁程鑫：
我說都不會話
馬嘉祺：
我說都不會話
合：剩下的狼狽捨我其誰
丁程鑫：
愛到1440分鐘
我想不通你的思緒怎麼懂
馬嘉祺：
我想我只是在強裝鎮定
But早已早已被你擊敗