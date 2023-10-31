《趕不走的你》歌詞｜曹楊 (Young)新歌歌詞+MV首播曝光
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趕不走的你歌詞｜曹楊 (Young)《趕不走的你》於2023-10-11推出新歌MV，東方新地整合了曹楊 (Young)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
曹楊 (Young)《趕不走的你》 | 目錄
曹楊 (Young)《趕不走的你》｜歌詞
忘記 第幾個夢裡
我終於又再次緊緊抱住你
現實 只剩下空氣
還有房間里你曾停留的呼吸
你走得很 徹底
卻還留在 夢裡
連潛意識都在逼我誠實
我輸給我 自己
怎樣才能不再想你
像溺水的人沈在有你的記憶
想問你是如何輕易 就把我放低
是否也在某刻偷偷把我想起
多神奇 被趕走的我
卻有個 趕不走的你
只能夠和回憶相擁在原地
是否 會覺得可惜
有一天老去可身邊卻不是你
夢境 還依然熟悉
時間沒能模糊你致命的美麗
你走得很 徹底
卻還留在 夢裡
連潛意識都在逼我誠實
我輸給我 自己
怎樣才能不再想你
像溺水的人沈在有你的記憶
想問你是如何輕易 就把我放低
是否也在某刻偷偷把我想起
多神奇 被趕走的我
卻有個 趕不走的你
連我都想嘲笑自己的堅持
我還沒忘記 為你不顧一切的勇氣
想問你是如何輕易 就把我放棄
是否也會捨不得有我的曾經
多神奇 被趕走的我
卻有個 趕不走的你
至少在夢裡我們還在一起
至少還有個 我趕不走的你