《夜晚的你 (feat. HUR)》歌詞｜未來少女 緋紅魅影 CRIMZON, HUR新歌歌詞+MV首播曝光

夜晚的你 (feat. HUR)歌詞｜未來少女 緋紅魅影 CRIMZON, HUR《夜晚的你 (feat. HUR)》於2023-09-26推出新歌MV，東方新地整合了未來少女 緋紅魅影 CRIMZON, HUR新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。