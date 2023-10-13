《夜晚的你 (feat. HUR)》歌詞｜未來少女 緋紅魅影 CRIMZON, HUR新歌歌詞+MV首播曝光
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夜晚的你 (feat. HUR)歌詞｜未來少女 緋紅魅影 CRIMZON, HUR《夜晚的你 (feat. HUR)》於2023-09-26推出新歌MV，東方新地整合了未來少女 緋紅魅影 CRIMZON, HUR新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
未來少女 緋紅魅影 CRIMZON, HUR《夜晚的你 (feat. HUR)》 | 目錄
未來少女 緋紅魅影 CRIMZON, HUR《夜晚的你 (feat. HUR)》｜新歌試聽
未來少女 緋紅魅影 CRIMZON, HUR《夜晚的你 (feat. HUR)》｜製作
作曲：Emma Yu 郁采真 / 許冠豪 Hao
作詞：Emma Yu 郁采真
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未來少女 緋紅魅影 CRIMZON, HUR《夜晚的你 (feat. HUR)》｜歌詞
手搭在我肩
你的香味讓我很迷醉
眼神勾著我心情
夜越深抱得越緊
自從遇見了你
我像掉入愛的夢境
駕著失重的飛機
墜入熱戀的湖底
我說今晚去哪裡
外頭的溫度有點低
你說不如在家裏
看恐怖電影
窩在沙發裡
Baby Oh my god
你讓我意亂神迷
今晚和你在一起
愛上你迷人的嘴型
Baby Oh my god
把你胸口捧在手心
感受體溫的傳遞
讓我看著你
對我傾倒所有情意
手搭在我肩
你的香味讓我很迷醉
眼神勾著我心情
夜越深抱得越緊
自從遇見了你
我像掉入愛的夢境
駕著失重的飛機
墜入熱戀的湖底
我說今晚去哪裡
外頭的溫度有點低
你說不如在家裏
看恐怖電影
窩在沙發裡
Baby Oh my god
你讓我意亂神迷
今晚和你在一起
愛上你迷人的嘴型
Baby Oh my god
把你胸口捧在手心
感受體溫的傳遞
讓我看著你
對我傾倒所有情意
圖片來源：專輯封面