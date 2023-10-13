《無賴（VBL系列《絕對佔領》插曲）》歌詞｜朱宇青新歌歌詞+MV首播曝光
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無賴（VBL系列《絕對佔領》插曲）歌詞｜朱宇青《無賴（VBL系列《絕對佔領》插曲）》於2023-09-15推出新歌MV，東方新地整合了朱宇青新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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朱宇青《無賴（VBL系列《絕對佔領》插曲）》｜歌詞
你離開了多久 雨就下了多久
心情晾在窗口 淋濕了懶得收
嘴角殘留 啤酒苦澀泡沫
在 K T V 嘶吼一首接一首
氣氛愈熱愈瘋 心愈是往黑洞 墜落 剝開傷疤讓痛 證明我還活著
該丟的還留著 能喚回什麼呢
把你封鎖瞬間眼眶濕了
刪除有你的照片手顫抖著
遺憾愈藏愈深 他愈是在眼中 灼熱 我愛上的人他是個無賴 不請自來將我心門踹開
哄騙我交出所有的愛 不保證將來 你太貪玩了親愛的無賴 挑我最愛你時候躲起來
躲進夢裡用迷人姿態 讓我繼續崇拜 剝開傷疤讓痛 證明我還活著
該丟的還留著 能喚回什麼呢
把你封鎖瞬間眼眶濕了
刪除有你的照片手顫抖著
遺憾愈藏愈深 他愈是在眼中 灼熱 我愛上的人他是個無賴 不請自來將我心門踹開
哄騙我交出所有的愛 不保證將來
你太貪玩了親愛的無賴 挑我最愛你時候躲起來
躲進夢裡用迷人姿態 讓我繼續崇拜 我愛上的人他是個無賴 不請自來將我心門踹開
哄騙我交出所有的愛 不保證將來
你太貪玩了親愛的無賴 挑我最愛你時候躲起來
躲進夢裡用迷人姿態 讓我繼續崇拜
圖片來源：專輯封面