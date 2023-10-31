《憑什麼我陪你吃苦》歌詞｜李發發新歌歌詞+MV首播曝光
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憑什麼我陪你吃苦歌詞｜李發發《憑什麼我陪你吃苦》於2023-10-25推出新歌MV，東方新地整合了李發發新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
李發發《憑什麼我陪你吃苦》 | 目錄
李發發《憑什麼我陪你吃苦》｜歌詞
我陪你吃過多少路邊的攤
我陪你熬過多少寒冬夜晚
我陪你熬過多少人生的難
怎麼這麼輕易就走散
你說過一定讓我穿上婚紗
你說過一定會把娶我回家
現在看起來都是笑話
你是怎麼忍心把我拋下
憑什麼我陪你吃苦 她陪你享福
我賭上了全部最後體無完膚
是前人栽了樹 後人乘了涼
只剩我一個人哭
憑什麼我陪你心碎 她陪你入睡
我像一朵花為你開過就枯萎
我的眼淚你不理會
你讓我再也不敢相信愛情的美
你說過一定讓我穿上婚紗
你說過一定會把娶我回家
現在看起來都是笑話
你是怎麼忍心把我拋下
憑什麼我陪你吃苦 她陪你享福
我賭上了全部最後體無完膚
是前人栽了樹 後人乘了涼
只剩我一個人哭
憑什麼我陪你心碎 她陪你入睡
我像一朵花為你開過就枯萎
我的眼淚你不理會
你讓我再也不敢相信愛情的美
憑什麼我陪你吃苦 她陪你享福
我賭上了全部最後體無完膚
是前人栽了樹 後人乘了涼
只剩我一個人哭
憑什麼我陪你心碎 她陪你入睡
我像一朵花為你開過就枯萎
我的眼淚你不理會
你讓我再也不敢相信愛情的美