《偏爱人间烟火（古装剧《长相思》推广曲）》歌詞｜杨紫, 檀健次新歌歌詞+MV首播曝光
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偏爱人间烟火（古装剧《长相思》推广曲）歌詞｜杨紫, 檀健次《偏爱人间烟火（古装剧《长相思》推广曲）》於2023-08-11推出新歌MV，東方新地整合了杨紫, 檀健次新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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杨紫, 檀健次《偏爱人间烟火（古装剧《长相思》推广曲）》｜歌詞
我祈求此生的擁有
偏要長情在左 你在右
永恆的思念 釀成酒
相偕在人間 走一走
我祈求來日的擁有
偏要 瞬間拱手 讓愛永久
須臾的悲歡 寄蒼狗
相擁在輪回 天盡頭
姻去了殼結因果
褪了初見你時的顏色
緣線勾勒筆帶過
日月陪你我對酒當歌
心 空了格 調了色 一彎新月落
悲歡忐忑 風雨送相思流落
願 眉清澈 目溫熱 錦繡心河
繁花朵朵 偏愛人間煙火
我祈求此生的擁有
偏要長情在左 你在右
須臾的悲歡 寄蒼狗
相擁在輪回 天盡頭
姻去了殼結因果
褪了初見你時的顏色
緣線勾勒筆帶過
日月陪你我對酒當歌
心 空了格 調了色 一彎新月落
悲歡忐忑 風雨送相思流落
願 眉清澈 目溫熱 錦繡心河
繁花朵朵 偏愛人間煙火
姻去了殼結因果
褪了初見你時的顏色
緣線勾勒筆帶過
日月陪你我對酒當歌
心 空了格 調了色 一彎新月落
悲歡忐忑 風雨送相思流落
願 眉清澈 目溫熱 錦繡心河
繁花朵朵 偏愛人間煙火
圖片來源：專輯封面