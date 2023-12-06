《我要》歌詞｜林小珂新歌歌詞+MV首播曝光
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我要歌詞｜林小珂《我要》於2023-11-21推出新歌MV，東方新地整合了林小珂新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
林小珂《我要》 | 目錄
林小珂《我要》｜歌詞
我要
在你決定 丟下我的瞬間
讓所有詛咒
也緊跟著靈驗
我要
在你等到 新歡出現之前
她也同你一樣
帶著滿嘴的謊言
我要你一直遇人不淑
我要你一直愛而不得
我要你次次遭受背叛
次次又重蹈覆轍
我要你最後百口莫辯
在眾人面前丟盡了臉
把我這幾年受過的痛
再重複一遍
才算是你對我的道歉
我要你天天想我的好
忘也忘不掉
要你夜夜和她爭吵
睡也睡不著
我要她永遠跟你計較
沒完沒了
才知道我是多麼得重要
我要你變得窮困潦倒
不被人需要
要你對我於心有愧
猶如刀絞
要你最後孤獨終老
離開也無人知曉
我要你一直遇人不淑
我要你一直愛而不得
我要你次次遭受背叛
次次又重蹈覆轍
我要你最後百口莫辯
在眾人面前丟盡了臉
把我這幾年受過的痛
再重複一遍
才算是你對我的道歉
我要你天天想我的好
忘也忘不掉
要你夜夜和她爭吵
睡也睡不著
我要她永遠跟你計較
沒完沒了
才知道我是多麼得重要
我要你變得窮困潦倒
不被人需要
要你對我於心有愧
猶如刀絞
要你最後孤獨終老
離開也無人知曉
我要你天天想我的好
忘也忘不掉
要你夜夜和她爭吵
睡也睡不著
我要她永遠跟你計較
沒完沒了
才知道我是多麼得重要
我要你變得窮困潦
不被人需要
要你對我於心有愧
猶如刀絞
要你最後孤獨終老
離開也無人知曉