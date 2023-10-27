《記得很清楚》歌詞｜林小珂新歌歌詞+MV首播曝光
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記得很清楚歌詞｜林小珂《記得很清楚》於2023-10-05推出新歌MV，東方新地整合了林小珂新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
林小珂《記得很清楚》 | 目錄
林小珂《記得很清楚》｜歌詞
像海風 吹拂著
翻閱遺憾的劇本
每一幀 多虔誠
立下海誓與山盟
倘若你 也認真
共情過我的傷痕
那麼我 放不下
也不算過分
可你也曾為我奮不顧身
教我勇敢 擦去淚痕
是你讓我開始質疑後來
每個 走近我的人
我記得很清楚
那晚你聽了我曾受的傷 說會保護我
最後你給的痛 卻比所有人都更深刻
也許是我太輕易感動
讓你和別人一樣傷害了我
我記得很清楚
你說你會把我缺少的愛 全都補給我
最後只剩下我 替你記著 那些承諾
沒關係 你好好去生活
只是我忘不掉你 曾看著我
意氣風發地 說愛我
可你也曾為我奮不顧身
教我勇敢 擦去淚痕
是你讓我開始質疑後來
每個 走近我的人
我記得很清楚
那晚你聽了我曾受的傷 說會保護我
最後你給的痛 卻比所有人都更深刻
也許是我太輕易感動
讓你和別人一樣傷害了我
我記得很清楚
你說你會把我缺少的愛 全都補給我
最後只剩下我 替你記著 那些承諾
沒關係 你好好去生活
只是我忘不掉你 曾看著我
意氣風發地 說愛我
比擁吻更親密的
是透露彼此脆弱的靈魂
也許我比你更早懂得
我們不適合
我記得很清楚
那晚你聽了我曾受的傷 說會保護我
最後你給的痛 卻比所有人都更深刻
也許是我太輕易感動
讓你和別人一樣傷害了我
我記得很清楚
你說你會把我缺少的愛 全都補給我
最後只剩下我 替你記著 那些承諾
沒關係 你好好去生活
只是我忘不掉你 曾看著我
意氣風發地 說愛我