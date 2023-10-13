《我會很愛你》歌詞｜柏霖PoLin新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
我會很愛你歌詞｜柏霖PoLin《我會很愛你》於2023-10-03推出新歌MV，東方新地整合了柏霖PoLin新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
柏霖PoLin《我會很愛你》 | 目錄
柏霖PoLin《我會很愛你》｜新歌試聽
柏霖PoLin《我會很愛你》｜製作
有待更新
回到目錄
柏霖PoLin《我會很愛你》｜歌詞
一百個世紀 很愛很愛你 初次見面就佔據我心中
故事星空只為了你等候
每個角落擦肩而過
被緣份捉弄 突然相遇在轉角的街頭
太多感動我只想對你說
快樂難過 不能錯過
對你的承諾 我不太浪漫 你說很習慣
我的肩膀給你很多安全感
握緊你的手 用全力向天空盡情吶喊 我會很愛你 一百個世紀
很愛很愛你 沒人能代替
未來旅行Walkman記錄著愛情
我的心 永遠不變 我會很愛你 黑夜到黎明
很愛很愛你 四季不休息
打開Walkman 隨時就能聽見你
Feel my heart 我最愛最愛的你 突然相遇在轉角的街頭
太多感動我只想對你說
快樂難過 不能錯過
對你的承諾 我不太浪漫 你說很習慣
我的肩膀給你很多安全感
握緊你的手 用全力向天空盡情吶喊 我會很愛你 一百個世紀
很愛很愛你 沒人能代替
未來旅行 Walkman記錄著愛情
我的心 永遠不變 我會很愛你 黑夜到黎明
很愛很愛你 四季不休息
打開Walkman 隨時就能聽見你
Feel my heart 我最愛最愛的你 用我的生命
很愛很愛你 你給我勇氣
跨越寂寞 走到幸福那一頭
Feel my heart 我最愛最愛的你
圖片來源：專輯封面