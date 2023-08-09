《愛情難以許可我們回到當初 (1717)》歌詞｜梁釗峰新歌歌詞+MV首播曝光
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愛情難以許可我們回到當初 (1717)歌詞｜梁釗峰《愛情難以許可我們回到當初 (1717)》於2023-07-25推出新歌MV，東方新地整合了梁釗峰新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
梁釗峰《愛情難以許可我們回到當初 (1717)》 | 目錄
梁釗峰《愛情難以許可我們回到當初 (1717)》｜新歌試聽
梁釗峰《愛情難以許可我們回到當初 (1717)》｜製作
作曲：何家銘
作詞：林若寧
編曲：賴映彤
監製：賴映彤
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梁釗峰《愛情難以許可我們回到當初 (1717)》｜歌詞
被染濕手巾滲出 青春悲與喜
不忍抹乾因為你
沒有與你牽手記憶怎忘記
小說寫不出結尾 後悔我未夠坦誠地承認你
遲來勇氣 送你戲飛 愛情難以許可 我們回到當初
你還能記得麼 最怕死的我
孩子怎麼對愛情疑惑怯懦
想說的 卻遲遲未說
初戀仿似來過 未結束 一種結束 畢生都記起
即使缺失都多謝你
無限近 才是最大的距離
遺憾正出於你 憾事仍然最美 愛情難以許可 我們回到當初
你還能記得麼 最怕死的我
孩子怎麼對愛情疑惑怯懦
想說的 卻遲遲未說 與你秒速錯過 感激你存在過
短促猶如花火 都總算發生過
你每個表情 恆常陪伴我 愛情難以許可 我們回到當初
化為遙遠風波 目送它經過
如今終於對愛情全沒怯懦 問我愛過了幾個
但最深刻的寶座
還是你
你和誰渡過
得知你快樂
都因你慶賀 都因你慶賀
圖片來源：專輯封面