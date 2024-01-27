《遺憾與遺憾的一切》歌詞｜梁釗峰 (Leung Chiu Fung)新歌歌詞+MV首播曝光
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遺憾與遺憾的一切歌詞｜梁釗峰 (Leung Chiu Fung)《遺憾與遺憾的一切》於2024-01-25推出新歌MV，東方新地整合了梁釗峰 (Leung Chiu Fung)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
梁釗峰 (Leung Chiu Fung)《遺憾與遺憾的一切》 | 目錄
梁釗峰 (Leung Chiu Fung)《遺憾與遺憾的一切》｜歌詞
無數愧疚 會活在 身體中未化解
回憶一閃 傷痛處 偶爾放一放大
忘記銘記 也被動 哪裡到我安排
沒最好 沒最壞
光陰禮待我 許可抉擇過
反覆決定也遺留欠債
看古董錶悄悄然停擺
再見我昨天 遺忘明日見
今天跟你若果再見 微笑也友善
即使結局如煙 愛非如煙
總算 有過掛念
難以控制 每件事 要我太快釋懷
而遺憾結界 怕勉強開解
不准我愉快 不准我愉快
天天濫用眼淚來責怪
怕手巾早與愛情溶解
再見我昨天 遺忘明日見
今天跟你若果再見 微笑也友善
即使結局如煙 愛非如煙
滋養 今天的今天
越是遺憾更加難忘
困在記憶的貨倉 實則監倉
靜候前度探訪 只懂回頭看
再見每一面 無求明日見
此刻依照自己信仰 忘記與思念
不可抗力難免 好好度每天
擁抱 每個怨念 每個記念