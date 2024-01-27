《遺憾與遺憾的一切》歌詞｜梁釗峰 (Leung Chiu Fung)新歌歌詞+MV首播曝光

遺憾與遺憾的一切歌詞｜梁釗峰 (Leung Chiu Fung)《遺憾與遺憾的一切》於2024-01-25推出新歌MV，東方新地整合了梁釗峰 (Leung Chiu Fung)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。