《有你无你（古装剧《长相思》玱玹主题曲）》歌詞｜毛不易新歌歌詞+MV首播曝光
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有你无你（古装剧《长相思》玱玹主题曲）歌詞｜毛不易《有你无你（古装剧《长相思》玱玹主题曲）》於2023-08-02推出新歌MV，東方新地整合了毛不易新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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毛不易《有你无你（古装剧《长相思》玱玹主题曲）》｜歌詞
走過山，走過水，走不過生死
走過聚，走過散，走不盡悲喜
走過春，走過夏，走不出回憶
心中有你，手畔無你
昨夜有你，明朝無你
雨中有你，水中無你
哭中有你，笑中無你
青絲有你，白髮無你
山下有你，雲巔無你
水窮處，有你；雲起時，無你
舉頭望，有你；低頭思，無你
風雪來，有你；鮮花開，無你
炊煙繚繞，有你；星光璀璨，無你
心中有你，手畔無你
昨夜有你，明朝無你
雨中有你，水中無你
哭中有你，笑中無你
青絲有你，白髮無你
山下有你，雲巔無你
水窮處，有你；雲起時，無你
舉頭望，有你；低頭思，無你
風雪來，有你；鮮花開，無你
炊煙繚繞，有你；星光璀璨，無你
有你無你，有你無你，
萬里紅塵、衣楚楚，處處是你
有你無你，有你無你，
三千發、雪如絲，思思無你
有你無你，有你無你
圖片來源：專輯封面