《這樣的你已是奇蹟（It’s my day）》歌詞｜泱泱新歌歌詞+MV首播曝光
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這樣的你已是奇蹟（It’s my day）歌詞｜泱泱《這樣的你已是奇蹟（It’s my day）》於2023-08-23推出新歌MV，東方新地整合了泱泱新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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泱泱《這樣的你已是奇蹟（It’s my day）》｜歌詞
鈴聲響起 被窩開啟 是星期幾
沒有出口 迷路困在 冒險遊戲
如果我也能夠 預知結局
或許就不害怕衡量 與夢的 距離
往明天 的遠行
又遙遠 又接近
Yesterday, good or bad? 「 It's my day!! 」
把迷惘 都沖進咖啡裡
給自己 再前進的勇氣
你不必 是第一 才是有意義
夠努力 將氣力用盡
「這樣的你已是 奇蹟」 鈴聲響起 被窩開啟 是星期幾
可不可以 成為眼前 賴床貓咪
難題之後 遇見 更多難題
眼看就要徹底放棄 你把我 拉起
往明天 的遠行
越流淚 越清晰
Yesterday, good or bad? 「 It's my day!! 」
把迷惘 都沖進咖啡裡
給自己 再前進的勇氣
你不必 是第一 才是有意義
夠努力 將氣力用盡
「這樣的你已是 奇蹟」 把希望 都裝進 口袋裡
把曙光 都照進 你眼裡
我記得 你快樂 你難過表情
只有你 能燦爛回憶
就讓眼淚滴落在手心
是許願的星星
給自己 再前進的勇氣
你不必 是第一 才是有意義
夠努力 將氣力用盡
「這樣的你已是 奇蹟」 你不必 是第一 才是有意義
夠努力 將氣力用盡
「這樣的你已是 奇蹟」
圖片來源：專輯封面