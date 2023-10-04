《只要你不尷尬》歌詞｜洪嘉豪新歌歌詞+MV首播曝光
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只要你不尷尬歌詞｜洪嘉豪《只要你不尷尬》於2023-10-03推出新歌MV，東方新地整合了洪嘉豪新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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洪嘉豪《只要你不尷尬》｜歌詞
曲：洪嘉豪
詞：黃偉文
編：周錫漢
監：周錫漢
若突然被剝光 尷尬無限
請高呼 「減碳不著衫」
能漠視大眾 千對白眼
求自在 亦並沒 那樣難 就恨未夠膽 回復到三歲 沒防範
拿著我真心 赤裸展覽
毋須圍滿了 圍板 孩童都不懂尷尬
勇得叫世間 感到尷尬
我此際已長大
為何慢慢對 評論極 介懷 孩童都不怕表態
暗戀你 其實該 翻開底牌
你肯接收多好
如回絕 亦照講
願你都 不尷尬 Hey
我的best friend
我不只要變知己
我想一起 我想一起
旁人話不應 將你迫死
你拒絕 我即死 但 我 已有覺悟 放手一搏
犧牲我的面皮
我要告白
就算被 冷處理
亦照實告白
如我沒半點羞愧
能使旁人笑聲 如胡鬧戲 孩童都不懂尷尬
勇得叫世間 感到尷尬
我此際已長大
為何慢慢對 評論極 介懷 孩童都不怕表態
暗戀你 其實該 翻開底牌
你肯接收多好
如回絕 亦照講 就算終須會失敗
還情願做過 才直視人生挫敗
說喜歡你 能多壞
除非給嘲笑 會就地溶解 孩童都不懂尷尬
愛不愛照講 不會尷尬
我想折返三歲大
投緣就直接 如玩具 擁入懷 為何坦率會醜怪
我給你 誠實的 攤開底牌
縱使直接失戀
回頭亦再無台階
但我都不尷尬 不醜怪
不要 誰開解 （你也許不愛我 亦未算太醜怪
笑我的先要覺得醜怪） 給我 檸檬 願你都不尷尬
圖片來源：專輯封面