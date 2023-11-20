《3am – Demo Ver.》歌詞｜派偉俊 (Patrick Brasca)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
3am – Demo Ver.歌詞｜派偉俊 (Patrick Brasca)《3am – Demo Ver.》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了派偉俊 (Patrick Brasca)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
派偉俊 (Patrick Brasca)《3am – Demo Ver.》 | 目錄
派偉俊 (Patrick Brasca)《3am – Demo Ver.》｜歌詞
Saying you need somebody
需要一個人照顧
刪去的那些舊照片
早已帶走我所有對你的感覺
我就是不吃回頭草
So bye bye 願你幸福
There’s no way that I‘m coming back to you
遊樂園門前 分手的那天
試著講道理你卻紅了雙眼
沒能兌現 是你在身邊
愚蠢的我怎麼會相信愛沒期限
I don’t wanna pick up my phone
不斷地騙過自己故事有美好結局
試著挽回關係
像瞄準遠方出了擊
球卻依然留在原地
破碎不堪的回憶
就讓它慢慢透明
Don’t call me at 3am
Saying you need somebody
需要一個人照顧
刪去的那些舊照片
早已帶走我所有對你的感覺
我就是不吃回頭草
So bye bye 願你幸福
There’s no way that I‘m coming back to you
退回陌生人之後
情感總會冷卻不再失落
怪我只想把你留在歌中
離開那段該翻篇的生活
Don’t call me at 3am
Saying you need somebody
需要一個人照顧
刪去的那些舊照片
早已帶走我所有對你的感覺
我就是不吃回頭草
So bye bye 願你幸福
There’s no way that I‘m coming back to you