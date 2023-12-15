《愛到宇宙爆開》歌詞｜溫蒂漫步 (Wendy Wander)新歌歌詞+MV首播曝光
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愛到宇宙爆開歌詞｜溫蒂漫步 (Wendy Wander)《愛到宇宙爆開》於2023-12-02推出新歌MV，東方新地整合了溫蒂漫步 (Wendy Wander)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
溫蒂漫步 (Wendy Wander)《愛到宇宙爆開》 | 目錄
溫蒂漫步 (Wendy Wander)《愛到宇宙爆開》｜歌詞
夜晚中的細雨 淋濕了你的身體
能不能就這樣淋著雨 和你一起
如果能走進你心裡 能不能別懷疑
今晚就讓蠟燭點起 不讓風去吹熄
Oh tonight 我的心情就像一片空白
Oh 親愛 請你填滿愛到宇宙爆開
Oh tonight 你的心我的心將它連在一塊
Oh 親愛 tonight 回來
Oh tonight 我的心情就像一片空白
Oh 親愛 請你填滿愛到宇宙爆開
Oh tonight 你的心我的心將它連在一塊
Oh 親愛 tonight 回來
Oh tonight 我的心情就像一片空白
Oh 親愛 請你填滿愛到宇宙爆開
Oh tonight 你的心我的心將它連在一塊
Oh 親愛 tonight 回來