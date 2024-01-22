陽光點的歌 MV｜[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor新歌歌詞+MV首播曝光
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[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor – 陽光點的歌 – 官方完整版於今日1月22日推出新歌MV，東方新地整合了[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
[獨家首播] 吳業坤 Kwan Gor新歌《陽光點的歌》目錄
陽光點的歌 MV｜製作
陽光點的歌 MV｜歌詞
陽光點的歌 MV｜MV連結
陽光點的歌 MV｜製作
|曲：→下載及收聽吳業坤歌
|詞：陳詠謙
|編：Edward Chan / Cousin Fung @emp
|監：Edward Chan
陽光點的歌 MV｜歌詞
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陽光點的歌 吳業坤
曲：吳業坤 / Cousin Fung
你要許願嗎 青春眼睛 心裡有熱情 這裡有共鳴
再錯都有人聆聽 微風吹 任得你 更率性
滿肚理想嗎 別人罵你不清醒 你愈要 更大聲 我呼應
I say 1234, You say 1234
這是陽光點的歌 這是微風點的歌
記念曾經這麼青春過
I say 1234, You say 1234
以後危險這麼多 以後難關這麼多
慶幸曾經這麼天真過 至少你跟我
世界複雜到 不敢細數 開網絡地圖 不見有命途
照顧好禮儀談吐 微風吹 沒幾句 我知道
怕我老幾歲 便無力這麼風騷
痛著笑 笑著哭 到蒼老
I say 1234, You say 1234
這是陽光點的歌 這是微風點的歌
記念曾經這麼青春過
I say 1234, You say 1234
以後危險這麼多 以後難關這麼多
慶幸曾經這麼天真過 記得最初
大城埋沒我的聲線 得你豎了你耳朵
也因此我吶喊 不敢怠慢 歲月無多
I say 1234, You say 1234
唱著無拘束的歌 唱著無修飾的歌
記念曾經這麼青春過
I say 1234, You say 1234
要是危險這麼多 要是難關這麼多
慶幸曾經這麼簡單過 至少你跟我
陽光點的歌 MV｜MV連結
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