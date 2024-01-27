《我真的會哭》歌詞｜王一佳新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
我真的會哭歌詞｜王一佳《我真的會哭》於2023-12-26推出新歌MV，東方新地整合了王一佳新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
王一佳《我真的會哭》 | 目錄
王一佳《我真的會哭》｜歌詞
總是把所有的事情
都想到最壞
沒有期待
就沒有傷害
總是把所有的缘分
都拒之門外
沒有相遇
就不會分開
總是把所有的逞强
都當做成熟
忘記了痛苦
也需要傾訴
總是把所有的委屈
都藏在深處
忘記了眼淚
也會繃不住
一個人走了那麼那麼久的路
若有人問我
累不累我真的會哭
這一路的艱難說不出
幸福抓不住
再苦也只有自己清楚
一個人走了那麼那麼久的路
表面偽裝的不在乎
有誰能看出
眼看著身邊的人
都有了歸宿
而我早已習慣了孤獨
是不是經歷的越多
就越難快樂
沒有人在意
就不說難過
是不是堅強的久了
就越是脆弱
渴望被懂得
又怕被看破
一個人走了那麼那麼久的路
若有人問我
累不累我真的會哭
這一路的艱難說不出
幸福抓不住
再苦也只有自己清楚
一個人走了那麼那麼久的路
表面偽裝的不在乎
有誰能看出
眼看著身邊的人
都有了歸宿
而我早已習慣了孤獨
一個人走了那麼那麼久的路
若有人問我
累不累我真的會哭
這一路的艱難說不出
幸福抓不住
再苦也只有自己清楚
一個人走了那麼那麼久的路
表面偽裝的不在乎
有誰能看出
眼看著身邊的人
都有了歸宿
而我早已習慣了孤獨
投稿者：YuYing✨