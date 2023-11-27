《水性．揚花》歌詞｜王嘉儀 Sophy Wong新歌歌詞+MV首播曝光
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水性．揚花歌詞｜王嘉儀 Sophy Wong《水性．揚花》於2023-11-23推出新歌MV，東方新地整合了王嘉儀 Sophy Wong新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
王嘉儀 Sophy Wong《水性．揚花》 | 目錄
王嘉儀 Sophy Wong《水性．揚花》｜歌詞
在浴缸裡發抖
而你那一種無我
已經失溫許久
寧願融進一條河流
你那一種瓶口
喝下三個理由
還是走
走得太鏗鏘自若
我會 輸得心花朵朵 採一段 春夢
我還是得說
說得滂薄眼淚直流
吻得尋常依舊
是野火
溶了昨天那個我
不卑 不錯
（不卑的示弱 錯誤的竄動）
然後我
想起昨天那個
不具名的歌手
又燒了我最珍愛的荒漠
誰的手
勸退昨天那個我
我走 我走
（笑得太靜默 說得洶湧）
最後我
才想起昨天那首
我們 活過
才相擁
還是走
走得太鏗鏘自若
我會 輸得心花朵朵 採一段 春夢
我還是得說
說得滂薄眼淚直流
吻得尋常依舊
是野火
溶了昨天那個我
不卑 不錯
（不卑的示弱 錯誤的竄動）
然後我
想起昨天那個
不具名的歌手
又燒了我最珍愛的荒漠
誰的手
勸退昨天那個我
我走 我走
（笑得太靜默 說得洶湧）
最後我
才想起昨天那首
我們 活過
才相擁
不知道會不會
你說的那種如果 真的可能會實現
不知道會不會
看水面下的繚煙
不知道會不會
是我們相擁等待 迎來那一秒幻覺
擁抱是最好的幻覺