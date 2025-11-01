我就是舞台 MV｜王鄭浚仁新歌歌詞+MV首播曝光
我就是舞台 MV｜製作
我就是舞台 MV｜歌詞
我就是舞台 MV｜MV連結
|曲：張家誠
|詞：作鄧千熒
|編：/制張家誠
|監：
我就是屬於舞台
看過來 見證我存在
放肆的 耀眼的 都是我色彩
擡起頭 舉起手 站起來 跟著我搖擺
他們都 說我很奇怪
在自己 世界里 誰都不理睬
因為在 我心中 一直藏 著一個舞台
人群中 飾演了看客太久
所以我 今天要對全世界 驕傲大聲說
我屬於舞台 我就是舞台
燈光全打開 我綻放傲人的姿態
在我的舞台 聽我的主宰
綻放的姿態 是屬於我們的時代
I’m feeling so high. 要唱個痛快
就跟著節拍 別讓這熱血停下來
唱最燃的歌 追心中的愛
我要用天籟的歌聲演唱這全場
為我喝彩
聽過了 太多的 傳言
是與非 不爭辯 只怪它膚淺
有過淚 有過痛 才發現 我早已蛻變
如果你 也和我一樣
默默的 堅持著 最初的夢想
請你相 信自己 一直都 散發著光芒
人群中 飾演了看客太久
所以我 今天要對全世界 驕傲大聲說
我屬於舞台 我就是舞台
燈光全打開 我綻放傲人的姿態
在我的舞台 聽我的主宰
綻放的姿態 是屬於我們的時代
I’m feeling so high. 要唱個痛快
就跟著節拍 別讓這熱血停下來
唱最燃的歌 追心中的愛
我要用天籟的歌聲演唱這全場為我喝彩
我屬於舞台 我就是舞台
在無數個夜 我曾經 漫長的等待
就算有感慨 就算是無奈
這熾熱的心 不會被 輕易打敗
這個舞台 因我而存在
台下的掌聲 見證著夢想的未來
在我的舞台 我就是主宰
讓這歌聲里 最真的我演唱全場 歡呼喝彩
Yeah yeah. Haa~~~
我的舞台
Melody OP: TVB Music Publishing Limited[ 音樂製作團隊 / Music Production Crew ] 鋼琴Piano: 張家誠 (Alan Ka-shing Cheung)
Melody SP: So Nice Music Limited
Lyrics OP: So Nice Music Limited
Lyrics SP: Sony/ATV Music Publishing Hong Kong
吉他 Guitars: Tommy Chan
貝斯 Bass: Ben Lo
鼓 Drums: Phil Robinson
電子合成器 Synths: 張家誠
和聲及編制 Chorus and Arrangement：伍嘉輝
訂閱Channel: TVB Music Group