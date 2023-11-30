《就讓我們…》歌詞｜理想混蛋 (Bestards)新歌歌詞+MV首播曝光
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就讓我們…歌詞｜理想混蛋 (Bestards)《就讓我們…》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了理想混蛋 (Bestards)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
理想混蛋 (Bestards)《就讓我們…》 | 目錄
理想混蛋 (Bestards)《就讓我們…》｜歌詞
我可以感覺 炙熱的淚水
從胸口緩慢湧上眼前
憤怒的語言 點燃了情節
任由誤會堆疊成為誤解
當我們之間 距離越來越遙遠
那止不住的心碎 夜以繼日以繼夜……
可不可以停止一切
可不可以回到真誠的原點 再擁抱一遍
可不可以試著了解 在真的來不及之前
部分的自己 死去了幾遍
當我想像站在你的方位
想收回那些 武裝的慚愧
你卻已重傷流著血
過份的自尊 忘情揮舞著利劍
在你我面前 劃出原不該有的界限
當我們之間 距離越來越遙遠
那止不住的心碎 夜以繼日以繼夜……
就讓我們停止一切
就讓我們回到真誠的原點 再擁抱一遍
就讓我們試著了解 在真的來不及之前
試圖一一縫補遺憾的缺口
用我太晚悟得的溫柔
我很清楚 你沒有責任給予寬容
但沉默從來沒能夠撫平傷痛
趁時光還能被把握 我必須說
我愛你（當我們之間距離 已經越遠 越來越遠）
我愛你（那心碎的感覺 夜以繼日以繼夜）
我愛你（當我們之間距離 已經越遠 越來越遠）
我愛你（我想要牽你的手 給你擁抱 告訴你）
就讓我們停止一切
就讓我們回到真誠的原點
坦承所有抱歉和感謝
就讓我們試著了解 在真的來不及之前
就讓我們張開雙眼 （當我們之間距離 已經越遠 越來越遠）
看見彼此心底溫熱的純粹 （那心碎的感覺 夜以繼日以繼夜）
存在差異依然和諧 （當我們之間距離 已經越遠 越來越遠）
就讓我們原諒學會 就從此刻開始復原 （我想要牽你的手 給你擁抱 告訴你）